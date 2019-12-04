"Нафтогаз" предложил "Газпрому" обосновать необходимость снижения тарифа на транзит газа

Как проходят переговоры России и Украины по газу? Разбираемся, что предлагают страны

КИЕВ, 4 декабря. /ТАСС/. Исполнительный директор "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко предложил "Газпрому" обратиться к украинскому регулятору в сфере энергетики с обоснованием необходимости снижения тарифа на транзит газа через территорию страны.

"Российской стороне было разъяснено, что она может обратиться к оператору или напрямую к регулятору (Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг - прим. ТАСС) с обоснованием необходимости снижения тарифа, если украинский тариф выше тарифа альтернативных (конкурентных) газопроводов, или если тариф делает экспорт газа невыгодным для "Газпрома", - написал Витренко в среду Facebook.