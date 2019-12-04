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Газовый конфликт России и Украины

"Нафтогаз" предложил "Газпрому" обосновать необходимость снижения тарифа на транзит газа

Офис ГК "Нафтогаз Украины" Анна Марченко/ТАСС
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Офис ГК "Нафтогаз Украины"
© Анна Марченко/ТАСС
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КИЕВ, 4 декабря. /ТАСС/. Исполнительный директор "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко предложил "Газпрому" обратиться к украинскому регулятору в сфере энергетики с обоснованием необходимости снижения тарифа на транзит газа через территорию страны.

"Российской стороне было разъяснено, что она может обратиться к оператору или напрямую к регулятору (Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг - прим. ТАСС) с обоснованием необходимости снижения тарифа, если украинский тариф выше тарифа альтернативных (конкурентных) газопроводов, или если тариф делает экспорт газа невыгодным для "Газпрома", - написал Витренко в среду Facebook.

Теги
УкраинаРоссияГазовый конфликт России и Украины
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