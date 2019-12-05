Оператор "Северного потока -2" активизировал укладку труб

"Я вижу, что они [Nord Stream 2 AG] вновь начали работы по укладке трубопровода. Давайте не тратить время на разговоры, а прокладывать трубу", - сказал Зеле, отметив, что прогресс по укладке газопровода будет зависеть от погодных условий.

Что касается возможных санкций США против "Северного потока - 2", Зеле отметил: "Давайте работать и укладывать трубу. Надеюсь, мы все завершим вовремя. С моей точки зрения, это сигнал для Европы, который европейские политики не могут принять. Это вмешательство в независимость и безопасность поставок энергоносителей в Европе. Я думаю, только европейские политики имеют право строить необходимые рамки и решать, будут они или нет импортировать газ и другие энегоресурсы".

Во время переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель на полях саммита НАТО в Лондоне 4 декабря американский лидер Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты пока не приняли решение по поводу санкций в отношении газопровода "Северный поток - 2", который представляет для них проблему. США выступают категорически против нового газопровода из России в Европу. Вашингтон неоднократно грозил ввести санкции против проекта и его европейских участников.