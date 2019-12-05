Медведев призвал не бояться искусственного интеллекта

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает, что развития искусственного интеллекта (ИИ) бояться не стоит, но и контроль в этой сфере сохранить нужно. Свою позицию относительно того, смогут ли роботы по мере развития ИИ потеснить человека на рынке труда, глава правительства озвучил в четверг в интервью российским телеканалам.

"Не следует забывать про три закона робототехники, которые придумал когда-то Айзек Азимов", - сказал Медведев, напомнив, что, согласно первому из этих законов, робот не должен причинять ущерб человеку. "Эти законы необходимо свято соблюдать", - добавил премьер-министр РФ.

"Искусственный интеллект в том виде, в котором он сейчас все-таки развивается, нам в значительной степени может облегчить жизнь, и бояться его не надо, но контролировать нужно обязательно", - подчеркнул глава кабмина.

"Сейчас в мире 2,5 млн роботов, но это, конечно, не те роботы, которых в кино принято показывать, это роботы, которые обычно занимаются производственными операциями, причем очень качественно", - сказал Медведев, отметив, что это создает проблемы на рынке труда. Он выразил надежду, что в обозримой перспективе роботы не превратятся из объектов регулирования в субъекты права, иначе "действительно человеческой цивилизации [придет] конец". "Надеюсь, мы все-таки сможем эту ситуацию контролировать", - рассчитывает премьер.

Он отметил, что простой искусственный интеллект уже есть и активно применяется, например, в автомобилях. На следующем уровне развития искусственный интеллект уже будет абсолютно сопоставим с человеческим, причем, по мнению футурологов, его появление возможно лет через 20, рассказал Медведев. "А третий [уровень] - это суперинтеллект, <…> который как-то и не хочется видеть, откровенно говоря, хотя он сможет решить любую задачу", - заметил Медведев.

Улучшение материально-технического обеспечения науки

Молодые ученые будут предпочитать работать в России, а не за рубежом не только после решения вопросов заработной платы и обеспечения жильем, но и после улучшения состояния материально-технической базы отечественной науки, заявил Медведев, отвечая на вопрос, какие меры надо принимать, чтобы молодежь оставалась работать на родине.

По мнению премьера, "само по себе намерение уехать не является предосудительным, вопрос в том, зачем и насколько [уезжать]". "Если человек просто хочет посмотреть мир и заработать какие-то деньги, мы не можем держать. С другой стороны, очевидно, что нужно делать все, чтобы ученые, специалисты оставались у нас", - отметил он.

Медведев привел статистику, согласно которой в прошлом году из РФ уехали 58 тыс. молодых специалистов, причем "95% [из них] уехало на срок не более полугода". "Может, кто-то останется на более длительный срок, тем не менее это временный отъезд, только небольшая часть планировала переехать навсегда и то не факт, что они там [за рубежом] останутся", - обратил внимание глава правительства.

Тем не менее необходимо "делать все, чтобы специалисты оставались в стране, особенно специалисты, которых мы учим", подчеркнул Медведев, напомнив, что для этого в системе российской науки есть гранты, количество и объем которых увеличивается, премии для молодых ученых. Кроме того, напомнил премьер, молодым ученым подняли заработную плату, в Академии наук "продвинулась программа по жилью для молоды ученых".

Однако, полагает глава кабмина, "вопрос не только в жилье и зарплате", но и в доступе к инфраструктуре, необходимой для научных исследований. "У нас к этому доступ хуже, чем там [за рубежом]. Вот он [ученый] заказал себе что-то и через три дня ему привезли что-то в лабораторию, а у нас на это уходят месяцы", - привел пример Медведев.

В этом контексте он напомнил о национальном проекте "Наука", предусматривающем около 300 млрд рублей. "Надо обязательно улучшать материально-техническую сторону обеспечения российской науки, тогда люди будут оставаться для работы [в РФ]".