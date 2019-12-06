Минсельхоз связывает рост цен на гречку с неготовностью производителей увеличивать посевы

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Минсельхоз связывает рост цен на гречку, произошедший в этом году, с неготовностью сельхозпроизводителей к увеличению посевов. Об этом говорится в сообщении министерства.

"В связи с рекордным урожаем гречихи в 2017 году - более 1,5 млн тонн средние цены сельхозпроизводителей в 2018 году снизились почти в четыре раза. В 2019 году ряд сельхозпроизводителей оказался не готов к увеличению посевов, что привело к росту цен производителей, и, как следствие, повышению потребительских цен", - отметили в министерстве.

Кроме того, по данным Минсельхоза, на динамике потребительских цен сказалось увеличение маржи торгового сегмента. Как отметили в министерстве, оптовые закупочные цены на гречневую крупу на 6 декабря составили 35,7 рубля за 1 кг, в то время как потребительские цены на 2 декабря составили 61,73 рубля за 1 кг.

В Минсельхозе также напомнили, что валовые сборы гречихи заметно колеблются по годам в зависимости от урожайности, связанной с погодными условиями. По данным Минсельхоза России, прогноз урожая гречихи в 2019 году ожидается около 780 тыс. тонн, что на уровне среднемноголетних показателей.

6 декабря Росстат сообщил о том, что стоимость гречки в России в ноябре выросла на 11% по сравнению с данными за октябрь. При этом в 29 субъектах Российской Федерации цены на нее выросли на 15% и более, заметнее всего в Еврейской автономной области и Республике Тыва - на 28,8% и 27,2% соответственно.