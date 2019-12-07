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Росстандарт: этикетку энергоэффективности будут выдавать только при покупке новых авто

При перепродаже транспортного средства необходимости получать его не будет, пояснили в федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Документ, содержащий сведения о потреблении автомобилем энергии и топлива, будет выдаваться только при покупке новых автомобилей. Об этом сообщил заместитель руководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарта) Алексей Кулешов изданию РБК.

Он также пояснил, что выдача документа будет осуществляться производителями на добровольной основе. При перепродаже транспортного средства необходимости получать его не будет. "Никакой ответственности [за возможное неполучение такого документа] не предусмотрено", - приводит РБК слова Кулешова.

Этикетка появится на российских машинах с марта 2020 года. Считается, что подобное информирование стимулирует производителей выпускать, а потребителей приобретать энергоэффективные транспортные средства, а значит позволяет уменьшить воздействие человека на изменение климата и экономит природные ресурсы.

В отношении транспортных средств вводится семь основных классов энергоэффективности от А до G и три подкласса (А++, А+, B+) на основе выбросов CO2. В то же время, по словам замглавы Росстандарта, четких норм выбросов углекислого газа в законодательстве РФ и Евразийского экономического союза в настоящее время не существует. Кулешов добавил, что в будущем возможно обсуждение этого вопроса на площадке ООН, правила которой также не предусматривают допустимых значений выбросов.

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