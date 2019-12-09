Chevrolet Niva будут выпускать под брендом Lada

САМАРА, 9 декабря. /ТАСС/. Автомобиль Chevrolet Niva будет выпускаться под брендом Lada. Об этом говорится в сообщении пресс-службы АО "АвтоВАЗ", распространенном в понедельник.

"АвтоВАЗ" подписал с американской компанией General Motors соглашение о выкупе 50% акций тольяттинского СП GM-Avtovaz. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ удовлетворила ходатайство "АвтоВАЗа" на покупку акций. "Эксклюзивные права на использование имени Niva входят в периметр сделки", - уточнили ТАСС в пресс-службе компании.

"В рамках соглашения завод, принадлежавший СП, в течение определенного периода времени продолжит выпуск и продажу автомобилей Niva под маркой Chevrolet, а в дальнейшем автомобиль получит бейдж Lada", - говорится в сообщении.

"GM-АвтоВАЗ" (GM-Avtovaz) - зарегистрированное в 2001 г. совместное предприятие американского концерна General Motors и российского "АвтоВАЗа" (по 50%), выпускает автомобиль Chevrolet Niva. По итогам 2018 г. GM-Avtovaz снизил производство Chevrolet Niva на 3% - до 31,9 тыс.