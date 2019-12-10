АРЧК планирует расширить сеть филиалов на Дальнем Востоке после введения льготной ипотеки

ВЛАДИВОСТОК, 10 декабря. /ТАСС/. Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК) после введения механизма льготной ипотеки под 2% годовых планирует расширить сеть филиалов на Дальнем Востоке, сообщил во вторник журналистам глава АРЧК Сергей Ховрат.

В понедельник 9 декабря премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал программу льготной ипотеки для жителей Дальнего Востока. Она позволяет молодым семьям и получателям "дальневосточных гектаров" брать ипотечные займы по ставке 2% годовых на срок до 20 лет в размере не более 6 млн рублей. Получить такой кредит можно однократно.

"[В задачи АРЧК входит] состыковать банки, строительные организации и граждан. Мы уже сегодня в рамках имеющихся сил и средств готовы оказывать помощь людям, рассказывать о банках. В ближайшее время будет работать горячая линия, где человек может задать какой-либо вопрос и получить ответ, в том числе и в какой банк ему обратиться. В дальнейшем мы планируем расширение нашей филиальной сети для того, чтобы в каждом субъекте человек мог прийти и получить достаточную информацию", - сказал Ховрат.

Во вторник во Владивостоке первый заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Сергей Тырцев вручил сертификаты первым трем получателям льготной ипотеки на Дальнем Востоке. Предварительные заявки на льготную ипотеку в Приморье были собраны заранее. Благодаря этому оформить первые договоры удалось сразу после подписания постановления Дмитрием Медведевым.