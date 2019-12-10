Титов не согласен с тем, что статью 210 УК РФ нельзя исключить из экономических дел

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов не согласен с тем, что предпринимателей нельзя оградить от применения ст. 210 УК РФ ("Организация преступного сообщества"). Об этом он сообщил ТАСС.

Ранее во вторник помощник президента России по экономическим вопросам Андрей Белоусов сообщил, что исключение применения ст. 210 УК РФ при расследовании преступлений в сфере экономики невозможно. По его словам, исключить эту статью невозможно, так как такое явление, как преступное сообщество, существует.

"Категорически не согласен с тем, что 210 статья УК РФ и экономические преступления неразделимы. Ведь речь идет не просто об организованной группе, а об организованном сообществе, то есть, гораздо более иерархичном криминальном образовании", - сказал Титов. Он пояснил, что многие тяжкие экономические составы, к которым следствие присоединяет обвинение по ст. 210 УК РФ, уже имеют квалифицирующий признак "совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой". "Разве этой ответственности мало? Зачем надо параллельно навешивать 210-ю? Зачем из банкиров, владельцев и директоров предприятий делать "главарей кровавых банд"?" - подчеркнул бизнес-омбудсмен.

Титов напомнил, что статью 210 ввели в Уголовный кодекс при президенте России Борисе Ельцине в 1996 году, когда нужно было переломить криминогенную ситуацию, когда действовали криминальные авторитеты, руководящие бандами из десятков и сотен вооруженных бандитов. "Самое главное, что никто не говорит о том, чтобы не применять ст. 210 УК РФ по отношению к настоящим бандам, к организаторам наркотрафика, оборота оружия и так далее. Сажайте главарей организованной преступности на 15-20 лет <...> Но сегодня эта статья используется как средство неправомерного давления на обвиняемых бизнесменов, в том числе в коррупционных целях. Это противоестественно и мириться с этим нельзя", - заключил Титов.

В конце сентября лидер "Гражданской платформы", внефракционный депутат-одномандатник Рифат Шайхутдинов внес в Госдуму проект закона, предлагающий запретить дополнительную квалификацию правонарушений в сфере бизнеса по статье 210 УК РФ, однако правительство дало отрицательный отзыв. Как отметили тогда в кабмине, "автором законопроекта не учтено, что предпринимательская деятельность может служить формой маскировки преступных деяний". Позже Шайхутдинов сообщал о начале доработки законопроекта.

В ходе прямой линии 20 июня президент России Владимир Путин заявил, что считает необходимым изменить применение ст. 210 УК РФ в отношении бизнесменов, так как под нее можно подвести совет директоров любой компании. Глава государства отметил, что это недопустимо, вопрос нужно проработать на экспертном уровне, а также в администрации президента РФ и Госдуме.