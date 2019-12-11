Эксперт: бренд "Сделано на Кавказе" поможет продвигать продукцию СКФО в РФ и за рубежом

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Создание зонтичного бренда "Сделано на Кавказе" с акцентом на экологическую чистоту продуктов питания поможет более эффективному продвижению продукции АПК северокавказских регионов на внутреннем и внешнем рынках, такое мнение в интервью ТАСС высказал советник главы Агентства стратегических инициатив (АСИ) Анвар Гаджиев.

За создание единой системы продвижения товаров, сделанных на Северном Кавказе предприниматели регионов СКФО выступили на Бизнес-форуме "Инвестируй в Кавказ", прошедшем 3-4 декабря в Минводах Ставропольского края. Как сообщал ТАСС директор департамента инвестиционных проектов Минкавказа РФ Сослан Абисалов, министерство намерено проработать этот вопрос.

"Сегодня есть четкое понимание того, что заниматься позиционированием продукции как "сделанной в Дагестане" или, например, в Карачаево-Черкесии, практически бесполезно. Потому что - и это подтверждается соответствующими замерами - у большей части аудитории есть представление о том, что такое Северный Кавказ, но нет представления о каждом из регионов в отдельности. К тому же яблоки, выращенные, например, в Ингушетии, Кабардино-Балкарии и в Ставропольском крае, мало чем отличаются друг от друга - просто потому, что они все одинаково хороши. Поэтому совершенно обоснованно появление зонтичного бренда "Сделано на Кавказе", в котором будет сделан акцент именно на экологической чистоте продуктов", - сказал Гаджиев.

От также отметил наличие экспортного потенциала бренда "Сделано на Кавказе", под которым будет продвигаться именно экологически чистая продукция высокого качества.

"Мировой запрос на экологически чистое питание - это не временное явление, он будет постоянно расти. При этом количество регионов, которые смогут поставлять такую продукцию с подтвержденной экологической чистотой становится все меньше. И очень важно сохранить эту уникальную экосоставляющую регионов Северного Кавказа", - добавил эксперт.