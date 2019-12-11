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Средний лимит по кредитным картам вырос за 10 месяцев почти на 10%

Он составил 57,1 тыс. рублей в январе - октябре 2019 года

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Средняя сумма лимита по выданным кредитным картам составила в январе - октябре 2019 года 57,1 тыс. рублей, увеличившись на 9,7% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, говорится в сообщении пресс-службы Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

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"Сегмент кредитных карт остается наиболее востребованным во всем розничном кредитовании, прежде всего, за счет технологичности и удобства. Банки здесь могут эффективно управлять кредитным риском с помощью такого инструмента, как лимит по кредитным картам, а заемщики получают привлекательные условия по "кредиткам" (льготный период по оплате процентов, кэшбэк и т.д.). Также стоит отметить и снижающийся уровень просроченной задолженности по кредитным картам. Все это позволяет банкам постепенно увеличивать средний размер "карточных" лимитов", - приводит пресс-служба слова гендиректора НБКИ Александра Викулина.

Самый большой средний размер лимитов по выданным в регионах кредитным картам (среди 30 регионов - лидеров по объемам выдачи новых кредитных карт) отмечен в Москве (98,3 тыс. рублей), Санкт-Петербурге (76,2 тыс. рублей), Республике Саха (Якутия) (74,5 тыс. рублей). Наибольший рост продемонстрировали Волгоградская (на 26,8%) и Московская (на 24,0%) области, Алтайский край (на 21,9%).

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