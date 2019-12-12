Новый завод по производству сыров на Кубани станет самым крупным в Европе

КРАСНОДАР, 12 декабря. /ТАСС/. Новый завод по производству сыров мощностью переработки 450 тонн молока в сутки, который в ближайшее время введут в эксплуатацию в Выселковском районе Краснодарского края, станет самым крупным в Европе, сообщил в интервью ТАСС вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка.

"В крае сейчас вводят в эксплуатацию большой завод по производству сыра в Выселковском районе с объемом переработки молока до 450 тонн в сутки именно на этот продукт. Это будет, наверное, самый крупный завод в Европе по производству сыров", - сказал он.

Коробка отметил, что производство сыров на Кубани в последние годы активно развивается по программе импортозамещения, но не все сыры, произведенные на Кубани, пока способны конкурировать с иностранными аналогами. По словам первого вице-губернатора Краснодарского края, связано это с тем, что первоначально в регионе при расширении производства сыров акцент был сделан на объемы выпускаемой продукции.

"Но на Кубани есть и сыры, которые ничем не уступают иностранным аналогам. В основном это продукция небольших предприятий. У нас в регионе построено не меньше десятка сыроварен благодаря федеральной программе по поддержке животноводства на уровне семейных ферм. Фермерскую продукцию с удовольствием размещают на прилавках и торговые сети", - отметил Коробка.

Россия в августе 2014 года ввела ограничения на импорт продовольственных товаров из ЕС, США, Канады, Австралии и Норвегии - стран, которые ввели санкции в отношении РФ. Под запретом оказались мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция, в том числе сыры и орехи. Позже продуктовое эмбарго продлили, оно действует до настоящего времени.