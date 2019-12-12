Цена акции Saudi Aramco вновь взлетела на 10%

ТАСС, 12 декабря. Цена акции самой дорогой компании в мире - Saudi Aramco - на второй день торгов подскочила сразу на 10% к закрытию вчерашней торговой сессии - до 38,7 риала ($10,3) за бумагу, следует из данных торгов. Таким образом, стоимость компании на открытии биржевой сессии превышала $2 трлн - в эту сумму ее и оценивают саудовские власти.

Накануне, в первый день торгов, цена также сразу взлетела на 10% от объявленной - до 35,2 риала, и, поскольку биржа установила лимит колебаний в этом диапазоне, то на этой цене торговая сессия и закрылась.

По состоянию на 10:30 мск сегодняшнего дня рост акций Aramco замедлился и составил уже 5,7% к закрытию - до 37,15 риала за штуку. Таким образом, стоимость Aramco колеблется около $1,97 трлн.

Капитализация самых дорогих до IPO Saudi Aramco компаний - Microsoft и Apple - составляет около $1 трлн (капитализация Apple на закрытии торгов 11 декабря достигла $1,19 трлн, Microsoft - $1,15 трлн).

Saudi Aramco провела крупнейшее в мире IPO (первичное публичное предложение акций), в ходе которого переподписка на акции оказалась четырехкратной. Всего инвесторам было предложено 1,5% акций, цена размещения составила 32 риала за акцию, по верхней границе объявленного ранее диапазона. Таким образом, в ходе сбора заявок вся компания была оценена в $1,7 трлн.

В новость были внесены изменения (11:03 мск) - добавлены подробности.