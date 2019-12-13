Ростом котировок отреагировала биржа Гонконга на торговые договоренности США и Китая

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 13 декабря. /ТАСС/. Рост котировок акций произошел в пятницу на Гонконгской фондовой бирже после появления сообщений о том, что США вышли на договоренности с Китаем об условиях заключения торговой сделки. При открытии утренней сессии индекс Hang Seng поднялся на 500 пунктов (1,85%) и достиг отметки 27 494 пункта, свидетельствуют данные этой площадки.

Положительная динамика охватила практически все ведущие "голубые фишки", за исключением ряда компаний недвижимости. На 3,15% подорожали акции китайского высокотехнологичного гиганта Tencent - до 360 гонконгских долларов ($46) за штуку.

Инвесторы приветствовали новости о том, что США и Китай достигли договоренности об условиях заключения торгового соглашения. По данным агентства Bloomberg, американский президент Дональд Трамп одобрил первый этап торговой сделки с Китаем, чтобы избежать необходимости введения 15 декабря дополнительных американских пошлин на ряд товаров КНР на сумму около $160 млрд.

Вместе с тем прибавили в весе активы, связанные с игорным бизнесом в Макао. Это связано с сообщениями о планах центральных властей КНР содействовать становлению и развитию рынка финансовых услуг в этом специальном административном районе. По сведениям ряда СМИ, соответствующие инициативы могут быть объявлены через неделю, когда бывший португальский анклав будет отмечать 20-ю годовщину перехода под китайский суверенитет. Торжественные мероприятия, как ожидается, посетит председатель КНР Си Цзиньпин.