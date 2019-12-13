Офисы "Невского банка", у которого отозвали лицензию, оказались недоступны для клиентов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 декабря. /ТАСС/. Офисы "Невского народного банка" (ПАО "Невский банк"), у которого в пятницу ЦБ отозвал лицензию на осуществление деятельности, оказались недоступны для клиентов в Санкт-Петербурге, Самаре и Тольятти. Об этом сообщают корреспонденты ТАСС.

В пятницу ЦБ РФ опубликовал приказ, которым отозвал лицензию у "Невского банка" в связи с тем, что организация полностью утратила капитал вследствие хищения значительной части активов. По данным регулятора, в первой декаде декабря этого года неустановленными лицами у кредитной организации были похищены наличность и ценные бумаги на сумму более 3 млрд рубktq. По факту хищения правоохранительными органами возбуждено уголовное дело.

Офисы закрыты

Дозвониться до офисов в Петербурге ТАСС в пятницу не удалось, офис на Кондратьевском проспекте города не обслуживает клиентов. На дверях офиса висит табличка "Банк временно не работает" и копия приказа ЦБ об отзыве лицензии, однако сотрудники находятся на рабочих местах. Они также сообщили ТАСС, что банк не обслуживает клиентов, и отметили, что волноваться на этот счет не стоит, так как вклады застрахованы в Агентстве по страхованию вкладов (АСВ).

"У банка отозвали лицензию, через две недели начнутся выплаты. Информацию об этом смотрите на сайте Агентства по страхованию вкладов", - сказала сотрудница офиса. На вопрос ТАСС о том, работают ли банкоматы, сотрудница сообщила, что "они все выгружены".

Еще до двух офисов в Санкт-Петербурге, которые были указаны на сайте банка, - на улице Киевской и на Приморском проспекте, а также по единому номеру горячей линии банка дозвониться не удалось. В Самаре и Тольятти кредитные учреждения не работают, на входе размещена информация о лишении лицензии и о том, каковы должны быть дальнейшие действия клиентов. В самарском отделении ТАСС также сообщили, что средства будут выдаваться клиентам через АСВ. "Выплаты начнутся не позднее 27 декабря. Будет определен банк, который будет выплачивать денежные средства, клиенты их получат", - сказала сотрудница отделения.

А в приемной операционного офиса в Ульяновске ТАСС сообщили, что учреждение работает по графику. "Мы работаем в обычном режиме. Какие могут быть очереди, у нас все на сайте написано", - сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос, не изменен ли график работы учреждения и нет ли наплыва посетителей.

Бюджетные деньги в банке не хранились

Как сообщили ТАСС в пресс-службе комитета финансов Санкт-Петербурга, городское правительство не размещало в "Невском банке" депозиты и не заключало с ним договоры РЕПО - сделки по купле-продаже ценных бумаг.

"Договорные отношения с кредитно-финансовой организацией отсутствовали у учреждений с долей прямого или косвенного участия правительства Санкт-Петербурга в размере, превышающем 25%", - отметили в комитете.

В пресс-службе министерства финансов Ульяновской области ТАСС также сообщили, что у правительства региона активов в этом банке нет.

Информация о банке

Сайт банка прекратил работу в обычном режиме около 12:00 мск, вместо информации о кредитной организации на главной странице опубликован приказ Банка России об отзыве лицензии, назначении временной администрации, и дана ссылка на сайт АСВ, в которой говорится о наступлении страхового случая по данному банку.

Согласно информации, ранее размещавшейся на сайте банка, он основан в 1990 году, в 2000 году головной офис банка стал работать в Петербурге, в 2003 организация вступила в Ассоциацию банков Северо-Запада, а в 2004 году "банк одним из первых - свидетельство № 46 - стал участником системы страхования вкладов

По данным на сайте банка, временно исполняющим обязанности председателя правления банка в настоящее время является Владимир Бондаренко. Председателем совета директоров - Сергей Шакунов. По данным базы СПАРК, акциями банка владеют 11 человек, в том числе восемь акционеров обладают по 9,99% акций банка, один акционер 9,92%, еще один - 9,88%, и последний - 0,1% акций.

Прибыль, по данным СПАРК, по состоянию на 1 января 2019 года чистый убыток банка составил около 61 млн рублей. Активы банка по состоянию на начало текущего года оценены в 2,5 млрд рублей.

Причины отзыва лицензии

Банк России также сообщал, что "Невский банк" нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, и нормативные акты государственного регулятора, в связи с чем ЦБ в течение последнего года неоднократно применял к нему меры. Невский банк по состоянию на 1 декабря занимал 317-е место в банковской системе РФ.

В банк назначена временная администрация ЦБ, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.

В АСВ позже сообщали, что выплаты вкладчикам начнутся не позднее 27 декабря. Для оперативного приема заявлений вкладчиков и максимально быстрых выплат возмещения по вкладам агентство намерено использовать банки-агенты, которые будут отобраны на конкурсной основе в срок не позднее 19 декабря.