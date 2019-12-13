Трамп подтвердил, что США и Китай договорились по первой фазе торговой сделки

ТАСС, 13 декабря. Президент США Дональд Трамп заявил, что после согласования первой фазы торговой сделки с КНР стороны немедленно приступят к обсуждению условий второго этапа соглашения.

"Мы начнем немедленно переговоры по второй фазе торговой сделки, не дожидаясь окончания [президентских] выборов в 2020 году", - написал в пятницу американский лидер на своей странице в Twitter.

Кроме того, Трамп подтвердил достижение соглашения с китайской стороной о первой фазе торговой сделки, а также об отмене введения 15 декабря пошлин на ряд китайских товаров. "Мы достигли соглашения по очень крупной первой фазе [торговой сделки с Китаем], - указал американский лидер. - Штрафные пошлины, которые должны были вступить в силу 15 декабря, не будут введены в связи с тем, что мы достигли сделки".

В то же время американский лидер отметил, что пошлины размером 25% на китайскую продукцию будут сохранены. "25%-ые пошлины остаются без изменений, [пошлины] в размере 7,5% будут наложены на большую часть оставшейся [продукции]", - заключил Трамп.

Аппарат представителя США на торговых переговорах распространил заявление, в котором уточняется, что "Соединенные Штаты сохранят пошлины размером 25% на китайский импорт суммой примерно $250 млрд, пошлины в размере 7,5% будут наложены на китайскую продукцию общей суммой около $120 млрд".

Ранее заместитель представителя Китая на международных торговых переговорах, замглавы Минкоммерции КНР Ван Шоувэнь подтвердил консенсус по первому этапу торговой сделки с США.