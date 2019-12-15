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Торговая война

Китай временно отложил повышение пошлин на товары из США

В Пекине заявили, что планируют продолжить работу по освобождению от пошлин новых категорий американских товаров
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© AP Photo/Mark Schiefelbein

ПЕКИН, 15 декабря. /ТАСС/. Власти Китая временно отложили запланированное на 15 декабря введение дополнительных пошлин на импорт из США, в том числе автомобили и автозапчасти. Об этом говорится в опубликованном в воскресенье заявлении Комитета по таможенным сборам и тарифам при Госсовете КНР.

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"Введение запланированных на 15 декабря пошлин в размере 5% и 10% на некоторые импортные товары из Соединенных Штатов временно откладывается с 12:01 по местному времени (07:01 мск - прим. ТАСС). Изначально запланированное повышение ввозных пошлин на автомобили и автозапчасти из США вновь временно откладывается", - сказано в документе.

Как отмечается в заявлении, ведомство планирует продолжить работу по освобождению от пошлин новых категорий товаров из Соединенных Штатов.

В минувшую пятницу США официально отложили вступление в силу дополнительных пошлин против Китая в размере 15 % на определенные товары из Китая, запланированное на 15 декабря. В этот же день КНР и Соединенные Штаты достигли соглашения по первой фазе торговой сделки.

Теги
СШАКитайТорговая война
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