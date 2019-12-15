Гольдштейн: ЕАО нужны несколько млрд рублей для сбалансирования бюджета

ХАБАРОВСК, 15 декабря. /ТАСС/. Еврейской автономной области необходимы несколько миллиардов рублей на сбалансированность бюджета. Об этом сообщил врио губернатора Ростислав Гольдштейн.

Бюджет в ЕАО не сбалансирован, это в числе прочего не позволило региону подготовиться к отопительному сезону. На территории области действует режим ЧС из-за проблем с отоплением, в населенных пунктах периодически возникают сбои в поставках угля и мазута, из-за чего неоднократно падала температура в домах. Сообщалось также о сложностях в оплате по судебным искам в сфере ЖКХ, по выплате зарплат бюджетникам, по обеспечению лекарствами льготников.

"На сбалансированность бюджета региона необходимо несколько миллиардов. В ближайшие две-три недели посмотрим все параметры бюджета для стабильного прохождения года, участия во всех федеральных программах и для достижения показателей нацпроектов", - сказал ТАСС Гольдштейн.

Он сообщил, что регион будет готовить соответствующее обоснование и обращаться в федеральный центр с просьбой о выделении необходимой суммы.

Бюджет Еврейской АО на 2020 год утвердили в декабре с профицитом в 46,797 млн рублей. Доходы будущего года, как сообщается на сайте Заксобрания области, планируются в размере 11,871 млрд рублей, расходы - 11,825 млрд. На 2021 и 2022 годы доходы областного бюджета составят 11,816 млрд рублей и 12,472 млрд рублей, а расходы - 11,724 млрд и 12,503 млрд рублей.

В новость была внесена правка (14:40 мск) - по просьбе правительства ЕАО уточняется цифра в заголовке, лиде и цитате.