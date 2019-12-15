Глава Mail.ru считает, что уголовное дело из-за спора по Nginx опасно для репутации рынка

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Гендиректор Mail.ru Group Борис Добродеев назвал ситуацию с уголовным дело из-за спора вокруг компании Nginx опасным для репутации российского венчурного рынка. Об этом он рассказал в интервью РБК , выдержки из которого опубликованы в воскресенье.

В чем суть спора?

Rambler заявил права на веб-сервер Nginx. В чем суть спора?

"Мне сложно объяснять действия других компаний, тем более не имея информации по деталям, но какими бы ни были мотивы, эта история опасна с точки зрения репутации нашего рынка. Бизнес-спор, который в том числе решается в юридической плоскости, - это нормально, неправилен формат с уголовным делом", - сказал Добродеев.

Он также отметил, что развитие открытого программного обеспечения "принципиально важно для эффективного развития интернет-рынка".

Схожие мнения о негативном влиянии разбирательства на рынок также высказывали спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков, основные ассоциации производителей программного обеспечения и компания "Яндекс".