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Торговая война

Офис торгпреда США опроверг сообщения СМИ о сокращении вдвое пошлин на китайские товары

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что представители США готовы сократить пошлины на китайские товары на сумму примерно $360 млрд

ТАСС, 16 декабря. Пресс-служба офиса торгового представителя США опровергла информацию газеты The Wall Street Journal о том, что Вашингтон предложил сократить вдвое пошлины на китайские товары для урегулирования торговых споров с КНР. Об этом сообщается в официальном заявлении, опубликованном в воскресенье на сайте ведомства.

"Мы не комментируем содержание переговоров [с Китаем], но мы публично заявляли и писали в отчетах, что это совершенно необоснованная ложь. Такого не было", - говорится в сообщении.

В офисе торгового представителя также подчеркнули, что неоднократно лично уведомляли авторов соответствующей публикации о несоответствии действительности полученной ими информации.

В четверг The Wall Street Journal со ссылкой на источники, близкие к переговорам, сообщила, что представители США готовы сократить пошлины на китайские товары на сумму примерно $360 млрд.

В пятницу представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер подтвердил, что в рамках договоренностей Трамп согласился на неопределенный срок отказаться от ужесточения пошлин на китайские товары, которое должно было произойти 15 декабря. Он также пояснил, что соглашение в начале января, скорее всего, будет подписано торгпредами обеих стран, а не главами государств, как планировалось ранее. Лайтхайзер рассчитывает, что достигнутые договоренности позволят увеличить объем американского экспорта в Китай на 200 млрд долларов за двухлетний период, а торговый дефицит США сократится.

Теги
СШАКитайТорговая война
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