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Эксперты считают, что продажи Opel в России могут быть минимальными из-за высоких цен

Новые модели будут стоить от 1,8 млн рублей. Это слишком высокий порог цены для того, чтобы продавалось в "более-менее адекватных объемах", считает директор аналитического агентства "Автостат" Сергей Целиков
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© Дмитрий Рогулин/ТАСС

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Продажи Opel спустя почти пять лет отсутствия на российском авторынке могут быть минимальными из-за высоких цен на новые модели, считают эксперты, опрошенные ТАСС. При этом ряд аналитиков указывают на неплохой потенциал марки, отмечая, что в будущем компания сможет расширить свое присутствие на рынке.

Впрочем, успех Opel в перспективе будет зависеть от расширения модельного ряда и возможной локализации его производства, также отмечают эксперты.

Ранее Opel сообщил о возобновлении продаж автомобилей в России. С 16 декабря начались продажи двух моделей Opel - пассажирского микроавтобуса Zafira Life и кроссовера Grandland X. Компания уходила с рынка в 2015 году в составе General Motors. Тогда автоконцерн объявил о закрытии практически всех своих производственных площадок: закрыл завод в Санкт-Петербурге, остановил контрактную сборку на мощностях калининградского "Автотора" и нижегородского "Газа" и оставил только СП с "Автовазом" - GM-Avtovaz. В 2017 году PSA Peugeot-Citroen выкупила марку Opel у General Motors.

Высокие цены

"То, что они анонсировали, некое ожидание цены по этим моделям было на уровне от 1,5 млн до 2 млн рублей. Сейчас обозначено, что где-то от 1,8 млн до более 2 млн рублей. Это слишком высокий порог цены для того, чтобы продавалось в более-менее адекватных объемах, поэтому то, что можно ожидать - продажи на уровне или даже ниже уровня того, как продает PSA. Продажи будут минимальные, штучные", - считает директор аналитического агентства "Автостат" Сергей Целиков.

Кроме того, по мнению эксперта, российские потребители ждали старую линейку, которую Opel продавал раньше, однако по соглашению с General Motors эти автомобили не могут поставляться в Россию, говорит он. "Ни Astra, ни Mokka, ни Antara - эти модели сюда не придут. На эти модели спрос бы был существенно выше", - отметил он.

Не самую привлекательную в сегменте цену также отмечает президент ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) Олег Мосеев. "У нас доверие к немецким брендам выше исторически на рынке сложилось. Оно выше, чем к французским. Наверное, это как раз PSA и сподвигло вывести Opel опять на российский рынок. Цена действительно не мегапривлекательная. С учетом того, что бренд на рынке отсутствовал 5 лет, рынок за это время упал очень сильно. Те, кто остались, не сидели, не ждали, что Opel вернется - рынок поделили", - считает он.

Сегодня покупатель становится более рациональным, поэтому экономичность и стоимость владения автомобилем будут играть ключевую роль, отмечает старший директор, руководитель группы оценки рисков устойчивого развития группы корпоративных рейтингов АКРА Максим Худалов. "На этом фоне машины за 1,8 млн и 2,2 млн рублей с не самыми выдающимися техническими характеристиками будут бороться с более дешевыми конкурентами от японских, корейских и китайских производителей", - уверен он.

Первый шаг

Однако не все эксперты пессимистично оценивают продажи новых моделей Opel. По мнению партнера аналитического агентства "Автостат" Игоря Моржаретто, пассажирский автобус Zafira Life и грузовые фургоны Opel Vivaro со следующего года будет продаваться "неплохими тиражами". Кроме того эксперт считает, что сейчас компания делает "первый шаг" на авторынке России, а в дальнейшем может расширить свое присутствие.

"Для нас это [возвращение Opel] важно как признание того, что российский рынок важнейший в Европе, отсюда просто так не уходят. А для компании Opel - это возможность закрепиться здесь, чтобы потом прийти с какими-то иными моделями, может, более массового сегмента, но хотя бы сейчас закрепиться на рынке, потому что он действительно очень важен. То есть это, скорее, я надеюсь, первый шаг со стороны немецкой компании по возвращению, а дальше будут еще более интересные шаги", - сказал он.

По мнению эксперта, перспективы Opel в России могут быть "очень хорошими", но они зависят от того, какие модели и когда компания будет завозить, а также какие сможет локализовать. "У нас успешнее всего продаются модели, которые производятся в России. У Opel опыт производства в России довольно большой, у них было два завода, выпускали довольно много разных моделей и продавалось огромными тиражами", - сказал Моржаретто.

Как отметил аналитик "ВТБ Капитала" Владимир Беспалов, пока Opel будет тестировать рынок. "У них один внедорожник и один LCV. В принципе, эти сегменты, естественно, более привлекательны, судя по динамике последнего времени, чем сегмент легковых пассажирских автомобилей, где выше конкуренция. Думаю, что многое будет зависеть от того, как у них пойдут продажи изначально. Если эксперимент окажется удачным, тогда, возможно, они будут пытаться расширить свое присутствие ", - пояснил он.

Надежда на дилеров

По мнению исполнительного директора аналитического агентства "Автостат" Сергея Удалова, успех Opel в России во многом будет зависеть от дилеров. "Марка, в принципе, в России популярна, и объем продаж был достаточно большой, парк машин большой, но, я думаю, что скорость развития будет зависеть от развития дилерской сети. То есть, насколько дилеры захотят, смогут - какие условия будут предложены для дилеров. И по салонам какие условия могут быть, и по условиям продаж, какие цены будут и т. д. Очень многое будет зависеть от условий для дилеров. Потенциал у машин есть", - пояснил он.

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