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Дело в отношении основателя инвестфонда Baring Vostok

Владелец "Финвижн холдингс" сообщил, что Baring Vostok инициировал против него дело

По данным РБК, поводом для подачи иска стало нарушение компанией запрета Высокого суда Лондона на судебные разбирательства в России

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Фонд Baring Vostok инициировал в Великобритании уголовное преследование против основного акционера компании "Финвижн холдингс" Артема Аветисяна. Об этом Аветисян сообщил в интервью изданию РБК, опубликованном в среду.

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"Юристы коллег (из Baring Vostok) инициировали и пытаются конструировать уголовное дело против меня лично в Лондоне и бросили на это серьезные ресурсы. Я вынужден был привлечь адвоката и сейчас также отвлекаюсь от задач банка на этот процесс", - приводит РБК слова Аветисяна.

По данным издания, поводом для подачи иска стало нарушение "Финвижн холдингс" запрета Высокого суда Лондона на судебные разбирательства в России, благодаря которым "Финвижн холдингс" получил контроль над банком "Восточный".

Спор вокруг "Восточного"

Арбитражный суд Амурской области в мае обязал Evison Holdings, подконтрольной инвестиционному фонду Baring Vostok исполнить колл-опцион и продать 9,99% акций банка "Восточный" кредитной организации компании "Финвижн холдингс", бенефициаром которой является бизнесмен Артем Аветисян (владел Юниаструм банком, который объединился с "Восточным" в 2017 году).

Основатель владеющего Evison Holdings фонда Baring Vostok Майкл Калви является основным фигурантом возбужденного в феврале 2019 года дела о хищении у "Восточного" 2,5 млрд рублей. По данным следствия, подконтрольное фонду Первое коллекторское агентство в счет долга на 2,5 млрд рублей перед "Восточным" уступило банку 60% акций люксембургской компании International Financial Technology Group (IFTG). Однако следствие посчитало, что эти бумаги стоили лишь 600 тыс. рублей, из-за чего банк понес ущерб. Дело возбудили после заявления миноритария банка Шерзода Юсупова в ФСБ.

Теги
ВеликобританияРоссияДело в отношении основателя инвестфонда Baring Vostok
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