Владелец "Финвижн холдингс" сообщил, что Baring Vostok инициировал против него дело

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Фонд Baring Vostok инициировал в Великобритании уголовное преследование против основного акционера компании "Финвижн холдингс" Артема Аветисяна. Об этом Аветисян сообщил в интервью изданию РБК , опубликованном в среду.

"Юристы коллег (из Baring Vostok) инициировали и пытаются конструировать уголовное дело против меня лично в Лондоне и бросили на это серьезные ресурсы. Я вынужден был привлечь адвоката и сейчас также отвлекаюсь от задач банка на этот процесс", - приводит РБК слова Аветисяна.

По данным издания, поводом для подачи иска стало нарушение "Финвижн холдингс" запрета Высокого суда Лондона на судебные разбирательства в России, благодаря которым "Финвижн холдингс" получил контроль над банком "Восточный".

Спор вокруг "Восточного"

Арбитражный суд Амурской области в мае обязал Evison Holdings, подконтрольной инвестиционному фонду Baring Vostok исполнить колл-опцион и продать 9,99% акций банка "Восточный" кредитной организации компании "Финвижн холдингс", бенефициаром которой является бизнесмен Артем Аветисян (владел Юниаструм банком, который объединился с "Восточным" в 2017 году).

Основатель владеющего Evison Holdings фонда Baring Vostok Майкл Калви является основным фигурантом возбужденного в феврале 2019 года дела о хищении у "Восточного" 2,5 млрд рублей. По данным следствия, подконтрольное фонду Первое коллекторское агентство в счет долга на 2,5 млрд рублей перед "Восточным" уступило банку 60% акций люксембургской компании International Financial Technology Group (IFTG). Однако следствие посчитало, что эти бумаги стоили лишь 600 тыс. рублей, из-за чего банк понес ущерб. Дело возбудили после заявления миноритария банка Шерзода Юсупова в ФСБ.