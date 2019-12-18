Средняя цена полиса ОСАГО за 11 месяцев снизилась на 5,2%

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Средняя цена полиса ОСАГО снизилась в январе - ноябре 2019 года на 5,2% - с 5,703 тыс. до 5,409 тыс. рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Российского союза автостраховщиков (РСА) со ссылкой на президента союза Игоря Юргенса.

Средняя выплата, напротив, вновь выросла - на 2,6%, с 66,6 тыс., до 68,3 тыс. рублей.

"За 11 месяцев 2019 года количество заключенных договоров по ОСАГО выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,3% - с 36,17 млн до 36,65 млн штук. При этом сумма начисленных премий за этот же период сократилась на 3,9% - с 206,27 млрд до 198,26 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что количество заявленных убытков выросло на 3,7% - с 1,99 млн, до 2,06 млн штук, а урегулированных - на 2,8%, с 1,94 млн до 2 млн штук. Общая сумма страховых выплат увеличилась на 5,4% - с 129,41 млрд до 136,39 млрд рублей.

"Мы видим, что практически весь 2019 год, после того, как начался первый этап реформы по индивидуализации тарифов ОСАГО, премии по обязательной "автогражданке" неуклонно снижаются, а выплаты растут. Кроме того, с 1 декабря начали работать актуализированные справочники стоимости запчастей, согласно которым стоимость "средней корзины" деталей выросла почти на 10%", - приводятся слова Юргенса.