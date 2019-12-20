В Германии назвали непонятными меры США против "Северного потока - 2"

БЕРЛИН, 20 декабря. /ТАСС/. Германии непонятны экстерриториальные санкции США, которые направлены в том числе против "Северного потока - 2", особенно в контексте газовых переговоров о транзите газа через Украину. Об этом заявила в пятницу на брифинге в Берлине заместитель официального представителя кабмина ФРГ Ульрике Деммер.

"Ввиду вчерашних переговоров по транзиту газа через Украину такие меры США, которые объясняются защитой Украины, особенно непонятны", - сказала она.

Сенат Конгресса одобрил во вторник законопроект об оборонном бюджете (National Defense Authorization Act, NDAA) на 2020 финансовый год (начался 1 октября), который обязывает администрацию ввести санкции в отношении российских газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". 11 декабря за документ проголосовала Палата представителей, теперь он должен поступить на подпись хозяину Белого дома Дональду Трампу. Американский лидер выражал готовность подписать законопроект, как только тот будет принят законодателями.

В четверг в Берлине прошли переговоры между Россией, ЕС и Украиной, по итогам которой был разработан проект будущего соглашения по газу. В ходе итоговой пресс-конференции сообщалось, что стороны планируют в пятницу согласовать пакетное соглашение с руководством стран.