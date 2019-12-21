В Бундестаге призвали не поддаваться на "шантаж" США по "Северному потоку - 2"

"ЕС и Германия для [президента США Дональда] Трампа, очевидно, не партнеры, но платящие дань вассалы", - заявил он в опубликованном в субботу интервью агентству DPA. По словам парламентария, подписание Трампом военного бюджета США, в котором предусмотрены ограничительные меры в отношении газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток", является еще одним шагом, который осложнит трансатлантические отношения.

Вашингтон покушается на независимость европейцев, считает Мютцених. "Мы не прогнемся под этими шантажистскими методами", - подчеркнул глава фракции СДПГ. "В отличие от администрации США правительство ФРГ сделало все для того, чтобы урегулировать российско-украинский газовый конфликт", - заметил депутат.

"Этот односторонний шаг является бременем для двусторонних отношений. Принятые США санкции не остановят "Северный поток - 2", но лишь замедлят его", - заявил внешнеполитический спикер фракции СДПГ Нильс Шмид. "Европейская энергетическая политика решается в Европе, а не в США", - подчеркнул он.

Ранее в субботу правительство ФРГ выразило сожаление в связи со вступлением в силу санкций США против "Северного потока - 2" и "Турецкого потока". В то же время, как считает координатор кабмина по трансатлантическому сотрудничеству Петер Байер, власти Германии не будут реагировать на решение Вашингтона ответными мерами. "Германия не станет принимать контрмеры. Если же да, то это должно так или иначе происходить на европейском уровне, но и такое не случится", - полагает Байер.

Сенат Конгресса США одобрил во вторник законопроект об оборонном бюджете (National Defense Authorization Act, NDAA) на 2020 финансовый год (начался 1 октября), который обязывает администрацию ввести санкции в отношении российских газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". 11 декабря за документ проголосовала Палата представителей. В пятницу его подписал Трамп, и он вступил в силу.