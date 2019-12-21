"Газпром" должен выплатить Украине $2,9 млрд до 29 декабря

Как проходят переговоры России и Украины по газу? Разбираемся, о чем договорились страны

"Все до 29 декабря, - сказал он, добавив, что до этого срока должно быть заключено мировое соглашение с правительством Украины о снятии претензий Антимонопольного комитета (АМКУ). - Претензии АМКУ составляют 171,9 млрд гривен, включая штраф и пеню. По сегодняшнему курсу это около $7,4 млрд".

Сумма около $2,9 млрд учитывает пеню, отметил представитель "Газпрома".