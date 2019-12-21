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Газовый конфликт России и Украины
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"Газпром" должен выплатить Украине $2,9 млрд до 29 декабря

До этого срока должно быть заключено мировое соглашение с правительством Украины о снятии претензий Антимонопольного комитета, отметил представитель российского холдинга
Описание
© Игорь Кубединов/ТАСС

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. "Газпром" должен исполнить решение Стокгольмского арбитража по выплате $2,9 млрд до 29 декабря, сообщил журналистам представитель российского газового холдинга.

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"Все до 29 декабря, - сказал он, добавив, что до этого срока должно быть заключено мировое соглашение с правительством Украины о снятии претензий Антимонопольного комитета (АМКУ). - Претензии АМКУ составляют 171,9 млрд гривен, включая штраф и пеню. По сегодняшнему курсу это около $7,4 млрд".

Сумма около $2,9 млрд учитывает пеню, отметил представитель "Газпрома".

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