{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Приостановка авиасообщения с Грузией

Песков переадресовал в кабмин вопрос компенсаций авиакомпаниям за запрет полетов в Грузию

Ранее министр транспорта Евгений Дитрих отмечал, что рассмотрение этого вопроса перенесено на 2020 год

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Вопрос о компенсациях авиакомпаниям за запрет полетов в Грузию лежит в компетенции правительства России. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На эту тему
Временный запрет на авиасообщение с Грузией. Что нужно знать туристам?

"Я рекомендовал бы вам в правительство обратиться", - сказал он в ответ на вопрос о том, когда компании получат такие компенсации.

Министр транспорта РФ Евгений Дитрих ранее отмечал, что рассмотрение вопроса о выплатах таких компенсаций перенесено на 2020 год.

По указу президента РФ от 21 июня российским авиакомпаниям с 8 июля временно запрещено осуществлять воздушные перевозки в Грузию. С 8 июля также вступило в силу и решение Минтранса РФ от 22 июня о приостановке полетов грузинских авиакомпаний в Россию.

Теги
ГрузияРоссияПесков, Дмитрий СергеевичДитрих, Евгений ИвановичПриостановка авиасообщения с Грузией
Реклама на ТАСС
Власти Хайнаня сократили время и издержки по коммерческим судебным делам иностранцев
Новая система начала действовать с сентября после соответствующего распоряжения Верховного народного суда
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС