Песков переадресовал в кабмин вопрос компенсаций авиакомпаниям за запрет полетов в Грузию

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Вопрос о компенсациях авиакомпаниям за запрет полетов в Грузию лежит в компетенции правительства России. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Временный запрет на авиасообщение с Грузией. Что нужно знать туристам?

"Я рекомендовал бы вам в правительство обратиться", - сказал он в ответ на вопрос о том, когда компании получат такие компенсации.

Министр транспорта РФ Евгений Дитрих ранее отмечал, что рассмотрение вопроса о выплатах таких компенсаций перенесено на 2020 год.

По указу президента РФ от 21 июня российским авиакомпаниям с 8 июля временно запрещено осуществлять воздушные перевозки в Грузию. С 8 июля также вступило в силу и решение Минтранса РФ от 22 июня о приостановке полетов грузинских авиакомпаний в Россию.