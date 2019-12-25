Новак: договоренности РФ и Украины по транзиту газа могут завершить на выходных

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Министерство энергетики России ожидает, что договоренности Москвы и Киева по транзиту газа могут быть финализированы в ближайшие выходные. Об этом сообщил министр энергетики России Александр Новак в интервью газете РБК.

"В последние несколько недель "Газпром", "Нафтогаз" и [компания] "Оператор газотранспортной системы Украины" интенсивно работали, чтобы подготовить межоператорское соглашение, где прописаны все условия взаимодействия двух газотранспортных систем, и транспортный договор. Рассчитываем, что на этих выходных наши компании финализируют эти документы", - сказал он.

По его словам, те объемы транзита, о которых говорилось в протоколе двух стран, являются минимальными и в случае необходимости могут быть увеличены. "Изначально у нас были очень разные позиции: мы предлагали заключить контракт на срок от одного [года] до трех лет и прокачку 25-35 млрд куб. м в год, а украинские коллеги - десятилетний контракт и как можно больший объем прокачки. Это были стартовые переговорные позиции", - добавил Новак.

Модернизация ГТС Украины

Новак также заявил, что Россия готова рассмотреть возможность участия в финансировании модернизации украинской газотранспортной системы при соответствующем запросе со стороны Киева, но этот вопрос пока не обсуждался.

"Раньше, как вы помните, еще во времена президента Кучмы, обсуждалось создание СП, которое будет эксплуатировать украинскую ГТС, и мы даже подписали соответствующее соглашение. Если соответствующие предложения поступят, мы их обсудим", - сказал он.

Он добавил, что достигнутые договоренности России и Украины по транзиту создают стимул для того, чтобы оператор газотранспортной системы не просто оставался монополистом, но и снижал издержки, создавал лучшие условия на прокачку газа.