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Ситуация вокруг поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба"
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Новак: Россия надеется до середины 2020 года завершить очистку нефти после ЧП на "Дружбе"

В апреле в нефтепровод, по которому экспортируется нефть из России через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Очистка нефти после ее загрязнения на нефтепроводе "Дружба" может быть завершена до середины 2020 года. Такое мнение высказал министр энергетики РФ Александр Новак в интервью РБК.

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"Сейчас мы значительно уменьшили количество загрязненной нефти и, думаю, до середины 2020 года уберем оставшиеся объемы", - сказал он.

В апреле в нефтепровод "Дружба", по которому экспортируется нефть из России через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье. После этого прокачка была временно прекращена. По версии следствия, загрязнение нефти в трубопроводе "Дружба" произошло через частный "Самаратранснефть-терминал", который принимает сырье нескольких малых производителей. В мае поставки по "Дружбе" возобновились.

Нефтепровод "Дружба" обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ и ее транзит в Европу.

Теги
Новак, Александр ВалентиновичРоссияСитуация вокруг поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба"
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