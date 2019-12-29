Авиакомпания Bek Air вернет стоимость билетов на запланированные до 10 января рейсы

НУР-СУЛТАН, 29 декабря. /ТАСС/. Казахстанская авиакомпания Bek Air, самолет которой потерпел катастрофу близ Алма-Аты, сообщила, что вернет пассажирам стоимость билетов на запланированные до 10 января 2020 года рейсы. Об этом говорится в заявлении перевозчика на его странице в Facebook. В настоящее время деятельность компании приостановлена до выяснения обстоятельств произошедшего.

"Уважаемые пассажиры, информируем вас о том, что вы можете получить полный возврат стоимости авиабилетов на рейсы, запланированные к выполнению до 10 января 2020 года. Для того, чтобы произвести полный возврат стоимости билетов, пожалуйста, обратитесь по месту приобретения билетов. Если билеты приобретались на сайте авиакомпании, необходимо запросить возврат по электронной почте", - следует из опубликованного в субботу сообщения.

Авиакомпания Bek Air в пятницу в связи с крушением своего самолета отменила порядка 100 рейсов до 31 декабря. На эти рейсы было продано 9157 билетов, уточнило накануне Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана. В то же время билеты на рейсы авиакомпании Bek Air с 3 по 10 января 2020 года (1-2 января рейсы не планировались) приобрели 9785 пассажиров.