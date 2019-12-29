Руководство "Газпрома" и украинских ведомств присоединились к переговорам по газу в Вене

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Уполномоченные руководители "Газпрома" и украинских компаний и министерств присоединились к идущим в Вене переговорам по соглашению о транзите газа в Европу. Об этом журналистам в воскресенье сообщил представитель "Газпрома".

"Все уполномоченные руководители со стороны "Газпрома" и украинских компаний и министерств находятся в Вене для окончательного согласования пакета документов в соответствии с протоколом от 20 декабря", - сказал он.

Ранее представитель "Газпрома" сообщил о начавшихся в четверг в Вене переговорах на уровне юристов и профильных специалистов, которые продолжаются по настоящее время.

Ранее в воскресенье министр юстиции Украины Денис Малюська сообщил, что представители Украины и России в Вене начали подписание документов, связанных с транзитом российского газа.

20 декабря Москва и Киев объявили о согласовании нового контракта на транзит газа (действующий истекает 31 декабря 2019 года) сроком на пять лет, а также об урегулировании взаимных претензий между "Газпромом" и "Нафтогазом". Стороны договорились об отказе от новых взаимных претензий, отзыве взаимных исков, выплате "Газпромом" около $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража и мировое соглашение по антимонопольному разбирательству против "Газпрома" на Украине. В пятницу "Газпром" сообщил о выплате "Нафтогазу" $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража.

Кроме того, в рамках договоренностей "Газпром" подпишет с "Оператором ГТС Украины" межоператорское соглашение, а с НАК "Нафтогаз Украины" - транспортное соглашение на бронирование мощностей газотранспортной системы (ГТС) Украины. "Нафтогаз" выступит компанией - организатором транзита, тем самым принимая на себя риски переходного периода. Согласно договору, минимальный объем прокачки газа составит 65 млрд куб. м газа в 2020 году и по 40 млрд куб. м ежегодно в период 2021-2024 годы.