В Forbes назвали запоздалыми и неэффективными санкции США против "Северного потока - 2"

НЬЮ-ЙОРК, 31 декабря. /ТАСС/. Введение Вашингтоном санкций в отношении газопровода "Северный поток - 2" является запоздалой и неэффективной мерой. Такая оценка дается в статье, опубликованной в субботу в журнале Forbes .

Как отмечается в материале, "санкции, вероятно, запоздали примерно на год". В статье констатируется, что сейчас строительство "Северного потока - 2" уже почти завершено. "Эти санкции являются запоздалыми и бесполезными. Они не понравятся даже тем, кто с ненавистью относится к России", - подчеркивает автор статьи. Он считает, что в Германии и Франции "проявляют все больше раздражения в отношении новой холодной войны с Россией".

Как говорится в публикации, в числе партнеров "Газпрома" европейские компании, "которых не запугать антироссийскими шагами со стороны США, продиктованными геополитикой". "Вашингтон знает это", - констатируется в статье. Согласно приведенной в ней оценке, страны Евросоюза в значительной степени зависимы от поставок природного газа из России. Он дешевле сжиженного природного газа, который могут предложить США, и санкции не меняют это. Развитие альтернативной энергетики в ЕС, как отмечается в материале, в краткосрочной перспективе не приведет к снижению спроса на газ из РФ.

20 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет США, предусматривающий санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". Из-за угрозы американских санкций швейцарская компания Allseas, прокладывающая трубы для "Северного потока - 2", приостановила работы и отозвала суда, задействованные в проекте.

Министр энергетики РФ Александр Новак ранее заявлял, что оператор проекта - компания Nord Stream 2 AG - может достроить "Северный поток - 2" даже без участия иностранных подрядчиков и принадлежащих им трубоукладчиков. В течение нескольких месяцев в России будет проведена соответствующая организационная работа. По его словам, Минэнерго РФ ожидает запуска "Северного потока - 2" до конца 2020 года.