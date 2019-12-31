Песков назвал главное достижение 2019 года

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Негативную тенденцию на снижение благосостояния россиян удалось переломить, это главное достижение 2019 года. Такое мнение высказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"По объективным причинам уровень благосостояния россиян или топтался на месте, или сокращался. В последние три - четыре года была такая негативная тенденция, - указал он. - В этом году эту тенденцию удалось остановить. Пока говорить о каком-то солидном росте тоже нельзя, но тем не менее тенденция ушла в плюс".