{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Песков назвал главное достижение 2019 года

По словам пресс-секретаря президента, в этом году удалось переломить негативную тенденцию на снижение благосостояния россиян
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Негативную тенденцию на снижение благосостояния россиян удалось переломить, это главное достижение 2019 года. Такое мнение высказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"По объективным причинам уровень благосостояния россиян или топтался на месте, или сокращался. В последние три - четыре года была такая негативная тенденция, - указал он. - В этом году эту тенденцию удалось остановить. Пока говорить о каком-то солидном росте тоже нельзя, но тем не менее тенденция ушла в плюс".

Теги
РоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
Реклама на ТАСС
Медведев подписал документы для финансирования нацпроектов в 2020 году
Это позволит начать финансирование федеральных и региональных проектов уже в январе
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС