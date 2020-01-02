Премьер Греции: соглашение о газопроводе EastMed укрепляет отношения с Кипром и Израилем

АФИНЫ, 2 января. /ТАСС/. Подписание соглашения о газопроводе EastMed стало итогом новых геополитических, партнерских отношений между Грецией, Кипром и Израилем. Об этом заявил в четверг премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на церемонии подписания документа, на которой также присутствовали глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Кипра Никос Анастасиадис. Прямую трансляцию с церемонии подписания ведет греческое государственное телевидение (ERT).

"Мы только что подписали соглашение по газопроводу EastMed. Это - венец новых геополитических, партнерских отношений между Грецией, Кипром и Израилем. Они систематические выстраиваются в последние годы, формируя новый энергетический узел в Восточном Средиземноморье. Это мост, по которому будут поступать природный газ из месторождений региона в Европу через Грецию и будет обогащать смесь энергоресурсов, получаемых Евросоюзом".

По словам Мицотакиса, данное соглашение имеет различные измерения с точки зрения экономики, развития, а также дипломатическое и геостратегическое измерения. "Это будет один из крупнейших газопроводов в мире, он будет иметь ясные положительные результаты для стран, которые участвуют в этом проекте. Он также будет вкладом в мир и геополитическую стабильность", - подчеркнул глава греческого правительства

"Мы рассматриваем энергию как связь между государствами. Углубляется наше стратегическое сотрудничество с Израилем. Это дуга процветания, которая достигает Италии и ЕС, и является гарантией безопасности в широком регионе", - сказал Мицотакис, добавив, что газопровод EastMed даст возможность обеспечить "большую гибкость и независимость в источниках энергии в Европе". "Для Греции доступ к дешевому природному газу тоже важен", - сказал премьер, пояснив, что благодаря этому трубопроводу голубое топливо поступит на остров Крит, полуостров Пелопоннес и в Западную Грецию. По словам Мицотакиса, данный проект основан на международном праве и "активно поддерживается США".

Новые горизонты

Одновременно глава греческого правительства отметил, что сотрудничество Греции, Кипра и Израиля при поддержке Италии и ЕС открывает новые горизонты. "Строительство газопровода - реально с технической точки зрения, и он будет более конкурентоспособным по сравнению с другими вариантами", - заверил Мицотакис, добавив, что документ вскоре будет подписан и итальянской стороной.

При этом греческий премьер дал понять соседней Турции, выражавшей озабоченность по поводу проекта данного газопровода, что EastMed никому не угрожает. "Трубопровод не представляет угрозы ни для кого. Трехсторонние формы сотрудничества не направлены против кого-либо. Региональное сотрудничество открыто для всех при условии, что соблюдаются правила добрососедства и международное право", - сказал Мицотакис.

Греческая газета Kathimerini в четверг отметила, что в межправительственном соглашении о газопроводе имеется "статья о сотрудничестве в области обороны между странами - участницами соглашения с целью обеспечения безопасности газопровода EastMed". Как подчеркнули газете правительственные источники, соответствующее положение статьи 10 соглашения считается очень важным, поскольку подобные пункты обычно не включаются в соответствующие соглашения. "Кроме того, в соглашении есть еще три важных пункта: предусматривается общее нормативно-правовое, лицензионное и налоговое регулирование вопросов в отношении газопровода во всех четырех странах (включая Италию) для содействия реализации проекта, прописана возможность присоединиться к EastMed в будущем и другим государствам, таким как Египет и Ливан, также возможность получения объемов газа и от государств, не участвующих в разработке трубопровода", - сообщило издание.

Подписи под соглашением поставили министр охраны окружающей среды и энергетики Греции Костис Хатзидакис, министр энергетики Израиля Юваль Штайниц и министр энергетики, торговли и промышленности Кипра Георгиос Лаккотрипис. На церемонии присутствовали премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Кипра Никос Анастасиадис. Процедура заключения соглашения будет завершена, когда его подпишет Италия, но эта дата пока не определена.

Ранее в четверг греческая газовая компания DEPA подписала c работающей в Израиле международной компанией Energean Oil & Gas предварительное соглашение приобретать 20% природного газа (около 2 млрд кубометров в год), который будет поставляться по будущему газопроводу.

О газопроводе EastMed

Газопровод EastMed должен обеспечить поставку энергоносителей из Восточного Средиземноморья через остров Крит в материковую Грецию, откуда газ предполагается поставлять по трубопроводу "Посейдон" под морем в Италию и по соединительному газопроводу между Грецией и Болгарией в другие европейские регионы. Европейская комиссия назвала трубопровод EastMed проектом общего интереса и предоставила €34,5 млн для завершения технических исследований для проекта.

Ожидается, что строительство этого трубопровода длиной 2000 км займет около семи лет и будет стоить примерно $7 млрд. Проектная мощность составляет 10 млрд кубометров газа ежегодно. Министерство охраны окружающей среды и энергетики Греции сообщило, что министр экономического развития Италии Стефано Патуанелли, курирующий вопросы энергетики, прислал письмо, в котором выразил пожелания успешной реализации проекта и заявил, что "Италия продолжает поддерживать проект в рамках европейских проектов общего интереса".