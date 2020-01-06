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Обострение конфликта на Ближнем Востоке

CNN: Chevron вывела из Ирака своих сотрудников

В компании сообщили, что это было сделано в качестве "меры предосторожности" в свете обострения ситуации на Ближнем Востоке

НЬЮ-ЙОРК, 7 января. /ТАСС/. Нефтегазовая компания Chevron со штаб-квартирой в США вывела с территории Ирака своих американских сотрудников. Об этом сообщила в понедельник телекомпания CNN со ссылкой на представителя компании.

По ее словам, это было сделано в качестве "меры предосторожности" в свете обострения ситуации на Ближнем Востоке. "[Обеспечение] безопасности наших сотрудников и объектов является главным приоритетом для Chevron", - подчеркнула она. При этом в заявлении представителя компании не указывается точное число эвакуированных с территории Ирака американских сотрудников. По данным телекомпании, за ходом работ на месторождениях в этой стране будут следить местные сотрудники.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после удара США в районе аэропорта Багдада в ночь на 3 января, в результате которого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани. Тегеран пообещал Вашингтону жестко ответить на это.

Действия американцев, с 29 декабря наносящих удары по шиитским группировкам в Ираке, вызвали критику иракских властей и вопрос о правомочности действий коалиции во главе с Вашингтоном. 5 января парламент Ирака принял резолюцию с требованием полного вывода из страны всех иностранных войск. Президент США Дональд Трамп отказался это делать, пригрозив Ираку "беспрецедентными санкциями".

Теги
СШАИракТрамп, ДональдОбострение конфликта на Ближнем Востоке
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