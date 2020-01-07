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ВТБ подал в суд на госкомпанию Мозамбика

Как уточняет Reuters, в документах суда не указывается, связан ли иск с долгом Мозамбика перед банком на $535 млн

ТАСС, 7 января. ВТБ подал в Верховный суд Великобритании иск к государственной компании Мозамбика Mozambique Asset Management (MAM) из-за проблем с "общими коммерческими контрактами и договоренностями". Об этом во вторник сообщило агентство Reuters со ссылкой на документы суда.

По его данным, иск был подан 23 декабря. Как отмечает агентство, в документах не уточняется, связан ли он с долгом Мозамбика перед банком на $535 млн.

Ранее 19 ноября глава ВТБ Андрей Костин заявил в интервью Reuters, что банк может предъявить претензии правительству Мозамбика, если до конца 2019 года стороны не согласуют план реструктуризации задолженности в размере $535 млн по кредиту, выданному банком государственной компании Mozambique Asset Management на строительство морских портов под гарантии правительства.

В конце октября Костин и президент Мозамбика Филипе Ньюси обсудили планы по реструктуризации долга южноафриканской страны. ВТБ рассчитывал урегулировать вопрос до конца 2019 года.

Теги
МозамбикРоссияНьюси, ФилипеКостин, Андрей Леонидович
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