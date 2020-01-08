Курс доллара прекратил падение и восстановил позиции на торгах в Токио после твита Трампа

ТОКИО, 8 января. /ТАСС/. Курс доллара к японской иене остановил резкое падение, начавшееся в среду после ракетной атаки Ирана на военные базы США в Ираке, и восстановил позиции на торгах на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Вскоре после появления новостей о ракетных ударах по американским военным объектам, курс доллара США к иене просел на 0,44% до отметки в 107,84-107,85 иен за доллар. К 12:00 по местному времени (06:00 мск) курс американской валюты остановил падение и восстановил позиции, выйдя на отметку в 108,36-108,41 иен за доллар.

Начало восстановления позиций американской валюты совпало с твитом президента США Дональда Трампа. "Все хорошо! Иран запустил ракеты по двумя военным базам в Ираке, сейчас проходит оценка ущерба и пострадавших, - отметил Трамп. - Все нормально! У нас самые сильные и лучше всех оборудованные вооруженные силы в мире! Я сделаю заявление в среду утром".

Как заявил официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман, Иран нанес в Ираке ракетный удар по меньшей мере по двум используемым Соединенными Штатами военным базам. Согласно изложенной им информации, обстрелу подверглись база Айн аль-Асад и аэропорт Эрбиля. При этом использовано было якобы больше десятка ракет.