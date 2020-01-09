Биржевые котировки в Гонконге выросли на перспективах подписания торговой сделки КНР и США

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 9 января. /ТАСС/. Торги на Гонконгской фондовой бирже завершились ростом котировок на фоне некоторого снижения напряженности на Ближнем Востоке и перспективах скорого подписания торговой сделки между КНР и США. Индекс Hang Seng по итогам дня поднялся на 473 пункта (1,68%) и достиг значения 28560 пунктов, свидетельствуют данные биржи.

Положительная динамика охватила практически все ключевые "голубые фишки". На 6,6% улучшились позиции крупнейшего в Китае разработчика линз для смартфонов Sunny Optical Technology. Стоимость его акций достигла 141 гонконгского доллара за штуку ($18,14). Более чем на 5% подорожали бумаги WH Group - крупнейшего в КНР производителя свинины.

Улучшение деловой активности наблюдается на фоне некоторого снижения напряженности на Ближнем Востоке и поступившими из Пекина сообщениями о планах китайской делегации во главе с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ посетить 13-15 января США для подписания соглашения о первой фазе торговой сделки между двумя странами.

Оптимистичные настроения на рынке также повлияли на фондовые торги материкового Китая, где отмечен рост биржевых котировок.