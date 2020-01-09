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Utair сохранит цену билетов несмотря на вынужденный облет Ирана и Ирака

Первый рейс по новому маршруту намечен на 10 января

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 января. /ТАСС/. Авиакомпания Utair не планирует увеличивать стоимость билетов из Махачкалы в Джидду (Саудовская Аравия) из-за альтернативного маршрута в облет Ирана и Ирака - через Египет и Кипр. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

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Росавиация 8 января рекомендовала российским авиакомпаниям не использовать воздушное пространство над Ираном и Ираком, а также над Персидским и Оманским заливами в связи наличием рисков для безопасности полетов. В СМИ высказывалось предположение, что изменение маршрутов может привести к увеличению стоимости билетов.

"Альтернативный маршрут не скажется на стоимости билетов", - сказал собеседник агентства.

Авиакомпания согласовала новый маршрут с авиационными властями Кипра и ждет подтверждения от Египта и Росавиации. Первый такой рейс запланирован на 10 января.

Теги
ИранИракРоссияОбострение конфликта на Ближнем ВостокеРакетный обстрел Ираном военных объектов США в Ираке
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