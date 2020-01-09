Росстандарт в 2020 году утвердит ГОСТ об отзыве автомобилей из-за возможных проблем

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Росстандарт планирует в 2020 году создать единый сервис информирования об отзыве автомобилей из-за возможных нарушений, а также разработать и утвердить специальный ГОСТ по процедуре отзыва машин, сообщила пресс-служба ведомства.

"Помимо развития упомянутого сервиса интерактивного поиска, в следующем году в ведомстве планируется утвердить специальный ГОСТ по критериям и механизмам отзыва автомобилей", - говорится в сообщении. Ведомство отмечает, что утверждение такого стандарта станет беспрецедентным в мировой практике, поскольку сейчас процесс регулируется единым стандартом отзывов всех видов продукции.

Росстандарт также в 2020 году намерен создать сервис личного кабинета для производителей и поставщиков транспортных средств. "Автопроизводители получат единый инструмент для информирования Росстандарта и автовладельцев о новых отзывных кампаниях, а также для отчетности о ходе реализации программ по устранению неисправностей", - отмечается в сообщении.

С 1 ноября 2019 года владельцы машин могут определить по VIN-номеру на сайте easy.gost.ru, подпадает ли их автомобиль под отзыв. Информация о подпадающих под отзыв транспортных средствах передается на сервис Auto.ru, а в декабре прошлого года первые записи об отзыве автомобилей были занесены в систему "Электронных паспортов транспортных средств".

Росстандарт в 2019 году согласовал отзыв 649,6 тыс. транспортных средств всех сегментов в рамках 139 программ отзыва.