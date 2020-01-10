"Известия": в правительстве обсуждают льготы для владельцев электромобилей

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Правительство России обсуждает возможные льготы для владельцев электромобилей, проект плана-графика стимулирования развития электротранспорта в стране на 2020 год уже получил отзывы от заинтересованных ведомств. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу кабмина.

По информации издания, в документе предлагается освободить собственников автомобилей с электродвигателем от уплаты транспортного налога, разрешить владельцам электрокаров ездить по выделенным полосам для общественного транспорта, бесплатно пользоваться парковками с зарядными устройствами и ездить по платным трассам в России.

В документе также говорится о необходимости субсидирования изготовителей электрокаров и предоставления предприятиям налоговых льгот в целях поддержки производства электромобилей в стране, отмечает газета. В Минэкономразвития изданию сообщили, что эта тема в настоящее время обсуждается.

"Известия" отмечают, что Минфин в своем отзыве выступил против дополнительных льгот автозаводам. По информации газеты, в документе указано, что в бюджете на 2019-2021 годы уже заложены средства на поддержку НИОКР по приоритетным направлениям гражданской промышленности. "Известия" также отмечают, что в ведомстве также против предоставления права бесплатного проезда электрических машин по платным трассам, так как это, по мнению министерства, приведет к снижению доходов "Автодора" и потребует финансирования из бюджета.

Как сообщили "Известиям" в пресс-службе Минтранса, в ведомстве не поддерживают допуск электромобилей к движению по выделенным полосам. В то же время там добавили, что местные власти могут по своему усмотрению разрешить движение таких машин по "выделенкам", установив соответствующие дорожные знаки.