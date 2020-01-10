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США ужесточили санкционный режим в отношении Ирана

Вашингтон ввел ограничительные меры в отношении восьми представителей руководства Ирана, а также ряда секторов экономики
Министр финансов США Стивен Мнучин EPA-EFE/SHAWN THEW
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Министр финансов США Стивен Мнучин
© EPA-EFE/SHAWN THEW

ВАШИНГТОН, 10 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты вводят дополнительные санкции в отношении ряда секторов экономики Ирана, а также тех, кто поддерживает с ними деловые связи. Об этом заявил в пятницу министр финансов США Стивен Мнучин, выступая перед журналистами в Белом доме.

"Мы объявляем о введении дополнительных санкций против иранского режима вследствие нападения на войска США и наших союзников. Президент [США Дональд Трамп] издал указ, позволяющий ввести дополнительные санкции против лиц, которые владеют, эксплуатируют, ведут торговлю или оказывают помощь секторам иранской экономики, включая строительство, производство, текстильную промышленность и горное дело", - отметил глава финансового ведомства.

При этом Мнучин отметил, что США выведут из-под действия своих санкций иностранных граждан и организации, расследующие в Иране катастрофу украинского самолета.

Кроме того, США вводят санкции в отношении восьми представителей руководства Ирана, сообщил госсекретарь Майкл Помпео. "Мы считаем вероятным, что этот самолет [Boeing-737 "Международных авиалиний Украины"] был сбит иранской ракетой. Мы собираемся подождать, пока пройдет расследование, чтобы прийти к окончательному выводу. Важно, чтобы мы добрались до сути дела", - также сказал глава американского внешнеполитического ведомства.

Теги
СШАИранТрамп, ДональдПомпео, Майкл (Майк)Мнучин, Стивен
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