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Премьер Польши не думает, что санкции США остановят "Северный поток - 2"

При этом Матеуш Моравецкий считает, что "Северный поток - 2" - шаг в неверном направлении"

БЕРЛИН, 11 января. /ТАСС/. Ограничительные меры США замедлят реализацию "Северного потока - 2", но проект все же, скорее всего, будет завершен. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью газете Welt, которое опубликовано в субботу.

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"Конечно, Польше было бы лучше, если бы строительство "Северного потока - 2" не начиналось. Я думаю, что американские санкции затянут реализацию проекта, но не остановят", - сказал он. По мнению политика, России нельзя позволять "шантажировать ЕС остановкой газовых поставок". Премьер признал, что по этому вопросу он часто общается с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и что они придерживаются разных позиций. "Северный поток - 2" - шаг в неверном направлении", - полагает Моравецкий.

Говоря о перспективах улучшения отношений с Россией, он сказал: "Нормализация отношений с РФ без соответствующих ответных шагов не имеет смысла". В этом контексте он упомянул Крым, Донбасс и Сирию.

20 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет США, предусматривающий санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". Из-за угрозы американских санкций швейцарская компания Allseas, прокладывающая трубы для "Северного потока - 2", приостановила работы и отозвала суда, задействованные в проекте.

Министр энергетики РФ Александр Новак ранее заявлял, что оператор проекта - компания Nord Stream 2 AG - может достроить "Северный поток - 2" даже без участия иностранных подрядчиков и принадлежащих им трубоукладчиков.

Меркель говорила, что Европа нуждается в диверсифицированных поставках газа. Экстерриториальные санкции США германское правительство неоднократно критиковало.

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