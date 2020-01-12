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Миллер заявил, что Россия сможет достроить "Северный поток - 2" своими силами

По словам главы "Газпрома", нет никаких технологических препятствий этому
Глава "Газпрома" Алексей Миллер Петр Ковалев/ТАСС
Описание
Глава "Газпрома" Алексей Миллер
© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Газопровод "Северный поток - 2" будет достроен Россией самостоятельно, поскольку нет технологических препятствий, для преодоления которых потребовалась бы помощь извне.

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Об этом глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщил в передаче "Москва. Кремль. Путин" в эфире телеканала "Россия-1".

Глава "Газпрома" сообщил, что в настоящее время технологические риски "решаются нашими мощностями", поэтому газопровод достроят. При этом Миллер добавил, для этого необходимо чуть больше времени, однако технологических препятствий у России нет.

Ранее президент России Владимир Путин заявил по итогам переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, что не сомневается в способности РФ достроить "Северный поток - 2" самостоятельно.

При этом он отметил, что Россия высоко ценит позицию Германии в поддержку проекта "Северный поток - 2".

 

Теги
Меркель, АнгелаПутин, Владимир ВладимировичГерманияРоссияМиллер, Алексей Борисович
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