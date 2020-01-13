Цены на автомобили Opel снизят по мере добавления комплектаций

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Цена на автомобили бренда Opel в России будет снижаться по мере добавления средних и базовых комплектаций, это будет касаться только моделей локального производства. Об этом в интервью ТАСС сообщил вице-президент французского автопроизводителя Groupe PSA (Peugeot Societe Anonyme, акционерное общество "Пежо"), управляющий директор брендов Peugeot, Citroen и Opel в России Алексей Володин.

"Поскольку сразу все версии запустить в производство невозможно, мы начали с самой богатой комплектации, которая у нас есть. Поэтому та стартовая цена (на автомобили Opel - прим. ТАСС), которая опубликована сейчас, вскоре будет снижена, по мере того, как мы будем добавлять средние и базовые комплектации машины. Конечно, это применимо только к локальным продуктам. Говоря об импортных автомобилях, нам уходить в низший ценовой диапазон смысла нет", - сказал он.

Сейчас на автозаводе концерна в Калуге производится минивэн Zafira Life, в конце I квартала 2020 года начнется производство грузового фургона Vivaro. Кроссовер Grandland X импортируется из Германии.

Ранее эксперты, опрошенные ТАСС отмечали, что продажи Opel в России могут быть минимальными из-за высоких цен на новые модели.

По словам Володина, в 2020 году Groupe PSA не ставит "амбициозных целей" по продажам автомобилей под брендом Opel. Однако в планах компании на этот год расширить модельный ряд марки с двух до шести моделей. "Возвращая Opel на российский рынок, мы не сфокусированы на незамедлительном финансовом результате. Мы возвращаем в великую страну великий бренд и делаем это долгосрочно, смотря в горизонте 10 лет", - пояснил Володин.