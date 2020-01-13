В правительстве ФРГ заявили, что не отвечают за сроки реализации "Северного потока - 2"

БЕРЛИН, 13 января. /ТАСС/. Правительство Германии не отвечает за сроки реализации "Северного потока - 2", это вопрос компаний, участвующих в проекте. Об этом заявил в понедельник на брифинге официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

"Дальнейший ход работ, возможные сроки промедления - это все то, за что не может отвечать правительство ФРГ", - констатировал он, рекомендовав адресовать эти вопросы компаниям, которые проводят работы. "Оценивать это не входит в задачи правительства ФРГ", - добавил он.

"Позиция относительно "Северного потока - 2" не изменилась", - заметил Зайберт.

11 января по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным канцлер Ангела Меркель высказала мнение, что "Северный поток - 2" "следует завершить". "Это экономический проект. Поэтому мы считаем его правильным", - сказала она, подвергнув критике экстерриториальные санкции США против "Северного потока - 2".