"Аэрофлот" перенес на несколько часов рейсы в Иран

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" перенесла более чем на пять часов рейсы в Тегеран (Иран) на 14 и 15 января, следует из данных онлайн-табло Шереметьево.

Изначально рейсы должны были вылететь в 22:15, но сейчас оба они задержаны до 04:00 следующего дня. Время прилета обратного рейса Тегеран - Москва 15 января отложено с 08:00 до 13:23.

Впервые "Аэрофлот" отложил время вылета рейса Москва - Тегеран с вылетом 11 января (рейс вылетел почти в 4 часа утра). В пресс-службе "Аэрофлота" оперативно не прокомментировали тенденцию переноса времени вылета этого рейса. Как ранее сегодня сообщило издание РБК, МИД рекомендовал "Аэрофлоту" летать в Тегеран только в светлое время суток. Как следует из материала издания, решение о переносе времени вылета было принято утром 11 января сразу после того, как власти Ирана признали вину в крушении лайнера Boeing "Международных авиалиний Украины".

"Аэрофлот" - единственная российская авиакомпания, выполняющая рейсы в Иран. Согласно расписанию на сайте перевозчика, рейсы выполняются раз в день во вторник, среду, четверг и по выходным.