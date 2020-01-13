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Катастрофа Boeing-737 под Тегераном

"Аэрофлот" перенес на несколько часов рейсы в Иран

Речь идет о рейсах на 14 и 15 января

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" перенесла более чем на пять часов рейсы в Тегеран (Иран) на 14 и 15 января, следует из данных онлайн-табло Шереметьево.

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Изначально рейсы должны были вылететь в 22:15, но сейчас оба они задержаны до 04:00 следующего дня. Время прилета обратного рейса Тегеран - Москва 15 января отложено с 08:00 до 13:23.

Впервые "Аэрофлот" отложил время вылета рейса Москва - Тегеран с вылетом 11 января (рейс вылетел почти в 4 часа утра). В пресс-службе "Аэрофлота" оперативно не прокомментировали тенденцию переноса времени вылета этого рейса. Как ранее сегодня сообщило издание РБК, МИД рекомендовал "Аэрофлоту" летать в Тегеран только в светлое время суток. Как следует из материала издания, решение о переносе времени вылета было принято утром 11 января сразу после того, как власти Ирана признали вину в крушении лайнера Boeing "Международных авиалиний Украины".

"Аэрофлот" - единственная российская авиакомпания, выполняющая рейсы в Иран. Согласно расписанию на сайте перевозчика, рейсы выполняются раз в день во вторник, среду, четверг и по выходным.

Теги
ИранРоссияКатастрофа Boeing-737 под Тегераном
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