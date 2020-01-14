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Санкции США против Huawei

В Huawei надеются на разумное решение о сотрудничестве с ней Британии по 5G

В компании отметили, что два британских парламентских комитета не нашли препятствий для сотрудничества с ней

ТАСС, 14 января. Китайская корпорация Huawei рассчитывает, что власти Великобритании оценят данные о ее деятельности и примут взвешенное решение о дальнейшем сотрудничестве в создании систем мобильной связи пятого поколения (5G) в стране. Об этом сообщило во вторник агентство Reuters со ссылкой на вице-президента компании Виктора Чжана.

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"Мы уверены, что правительство Великобритании примет решение, основывающееся на доказательствах, а не на пустых обвинениях", - сказал он.

Чжан также отметил, что два британских парламентских комитета не нашли препятствий для сотрудничества с Huawei.

Ранее во вторник вещательная корпорация Би-би-си сообщила, что Вашингтон передал Лондону досье с технической информацией, которая поставила под сомнение данную британской разведкой оценку возможности использовать Huawei в инфраструктуре сетей 5G без риска для национальной безопасности.

Правительство Великобритании планировало заключить с Huawei контракт на поставку оборудования для сетей 5G, однако после того, как компания оказалась в центре скандала, связанного с обвинениями в техническом шпионаже и сборе секретных сведений с помощью своего оборудования, власти Соединенного Королевства решили взять паузу в этом вопросе.

Теги
СШАВеликобританияСанкции США против Huawei
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