В ГД заявили, что сроки реализации депутатами послания президента станут понятны 16 января

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Госдума проведет всю необходимую аналитическую работу по подготовке реализации Послания президента Федеральному собранию за неделю, по итогам Совета Думы станут понятны сроки реализации депутатами основных предложений президента. Об этом заявила в беседе с ТАСС первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева ("Единая Россия").

"Президент дал прямое поручение, поэтому уже сейчас Совет Думы распределит работу по комитетам, мы сейчас проведем всю аналитическую работу до начала региональной недели [то есть до 24 января], нам нужно собраться срочно - есть поручения, которые должны вступить в действие с 1 января. Это уже существующий федеральный бюджет, хотя президент обозначил, что некоторые поручения коснутся и муниципального, и регионального бюджетов", - сказала она.

"Сейчас после Совета Думы председатель палаты четко разложит эту "дорожную карту", по которой мы будем действовать - я думаю, что мы уже завтра будем понимать, в какие сроки Госдума будет готова нашим избирателям сказать, что мы сделали и как мы это делаем", - указала депутат, подчеркнув, что уже заканчивается январь, между тем "в январе уже родятся первые дети, родители которых придут за маткапиталом на первого ребенка".

"Конечно, то, что сказал президент - это немалые деньги, но мы должны понимать, что у нас даже ненефтегазовых доходов достаточно, чтобы решать эти актуальные вопросы", - полагает парламентарий.

Гусева полагает, что предложенные президентом инициативы не приведут к витку инфляции. "Нет, конечно", - сказала она. "Мы же сразу, когда принимали бюджет, говорили о том, что у нас есть резерв, что у нас есть деньги, и то, о чем сегодня сказал президент о здравоохранении - мы там заранее резервировали деньги, и на обучение, и на лекарственное обеспечение, то есть просто сейчас у нас есть возможность, после прямых поручений президента, просчитав все досконально, сделать так, чтобы все дошло до людей", - пояснила она.

"Думаю, что уже сегодняшний Совет Думы даст нам возможность оперативно приступить к работе", - резюмировала Гусева.