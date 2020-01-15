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Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2020

Госдума 22 января представит предложения по реализации послания президента

Как сообщил вице-спикер нижней палаты парламента Александр Жуков, предложения комитетов и фракций будут направлены в рабочую группу до 21 января

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Рабочая группа Госдумы 22 января представит свои предложения по реализации послания президента РФ Федеральному собранию. Об этом в среду журналистам сообщил первый вице-спикер нижней палаты Александр Жуков по итогам заседания Совета Думы.

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"22 января мы соберемся на рабочую группу и представим уже свои предложения по реализации послания", - сказал Жуков.

Все предложения комитетов и фракций нижней палаты будут направлены в группу до 21 января. "Мы надеемся до этого времени получить от правительства соответствующий план, поскольку большую часть законопроектов наверняка будет вносить правительство", - отметил он.

По его словам, речь идет в том числе и о внесении кабмином поправок в бюджет. "В послании президента прозвучало очень много предложений по увеличению финансирования", - пояснил парламентарий.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичЖуков, Александр ДмитриевичРоссияПослание Владимира Путина Федеральному собранию - 2020
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