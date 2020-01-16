{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Формирование правительства России
Обновлено 

Курс рубля и биржевые индексы укрепились на фоне назначения Мишустина премьер-министром

К 16:32 мск курс доллара установился на уровне 61,58 рубля, а евро - 68,69 рубля

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Курс рубля и биржевые индексы в ходе торгов на Московской бирже ускорили рост после назначения Михаила Мишустина на пост премьер-министра РФ. Как свидетельствуют данные торгов на 16:22 мск, курс доллара замедлил рост до 61,55 рубля (+0,21%), а курс евро - до 68,73 рубля (+0,3%).

В то же время индекс РТС вырос на 0,75%, до отметки в 1614,33 пункта, а индекс Мосбиржи увеличился до 3154,75 пункта, что на 0,71% выше уровня закрытия предыдущей сессии.

К 16:32 мск рубль скорректировал рост по отношению к американской и европейской валютам. Так, курс доллара возрос до уровня 61,58 рубля, что на 0,26% выше уровня закрытия предыдущей сессии, а евро - до 68,69 рубля (+0,24%).

Индекса РТС прибавил 0,68%, достигнув уровня в 1613,95 пункта, а индекс Мосбиржи возрос до 3155,06 пункта (+0,72%).

Лидерами роста в ходе торгов на Мосбирже стали акции ОГК-2 (+5,47%), "Магнита" (+4,7%), группы ЛСР (+3,97%), "Детского мира" (+3,65%) и "Мечела" (+3,03%).

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина председателем правительства.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияФормирование правительства России
Реклама на ТАСС
Минобороны не удалось обжаловать взыскание с "Северной верфи" 156 тыс. рублей
Российское военное ведомство требовало взыскать с завода почти 700 млн рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС