Курс рубля и биржевые индексы укрепились на фоне назначения Мишустина премьер-министром

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Курс рубля и биржевые индексы в ходе торгов на Московской бирже ускорили рост после назначения Михаила Мишустина на пост премьер-министра РФ. Как свидетельствуют данные торгов на 16:22 мск, курс доллара замедлил рост до 61,55 рубля (+0,21%), а курс евро - до 68,73 рубля (+0,3%).

В то же время индекс РТС вырос на 0,75%, до отметки в 1614,33 пункта, а индекс Мосбиржи увеличился до 3154,75 пункта, что на 0,71% выше уровня закрытия предыдущей сессии.

К 16:32 мск рубль скорректировал рост по отношению к американской и европейской валютам. Так, курс доллара возрос до уровня 61,58 рубля, что на 0,26% выше уровня закрытия предыдущей сессии, а евро - до 68,69 рубля (+0,24%).

Индекса РТС прибавил 0,68%, достигнув уровня в 1613,95 пункта, а индекс Мосбиржи возрос до 3155,06 пункта (+0,72%).

Лидерами роста в ходе торгов на Мосбирже стали акции ОГК-2 (+5,47%), "Магнита" (+4,7%), группы ЛСР (+3,97%), "Детского мира" (+3,65%) и "Мечела" (+3,03%).

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина председателем правительства.